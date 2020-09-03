"Москва сегодня": Собянин открыл две новые автомобильные дороги в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две новые автомобильные дороги: Марьино – Саларьево и прямой выезд из Коммунарки на МКАД. Трассы находятся в Троицком и Новомосковском административных округах.

Теперь у жителей Коммунарки появился свой выезд на МКАД. Новый маршрут проходит параллельно Калужскому шоссе.

Дорога Марьино – Саларьево является фактическим дублером Калужского и Киевского шоссе. Она проходит от улицы Адмирала Корнилова до автодороги М3 – Середнево – Марьино – Десна.

Протяженность трассы – почти 14 километров. Дорога обеспечивает удобные подъезды к станциям метро "Филатов Луг" и "Саларьево". Подробнее – в программе "Москва сегодня".