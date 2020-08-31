Строительство автомобильных дорог началось в Коммунарке

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В поселке Коммунарка на территории ТиНАО началось обновление улично-дорожной сети для обслуживания открытой в 2019 году одноименной станции метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента развития новых территорий.

Руководитель департамента Владимир Жидкин рассказал, что благодаря реализации проекта в поселке будет обеспечена эффективная транспортная связь между новой станцией метро и существующей улично-дорожной сетью, а также с его помощью снизится загруженность автомобильных дорог в поселке.

В пресс-службе рассказали, что на текущем этапе реализации проекта проходит реконструкция улицы Сосенский Стан на участке от Лазурной улицы до улицы Александры Монаховой. Там организуют четыре полосы движения и оборудуют остановки для общественного транспорта.

Следующим этапом предусмотрено продление улицы до магистрали МКАД – Коммунарка – Остафьево. Строители также проводят работы на улице Ясной – ее продлят до отстойно-разворотной площадки общественного транспорта возле станции метро "Коммунарка".

В ходе дальнейших мероприятий в поселке оборудуют дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов. Также появится новая магистральная улица между улицами Сосенский Стан и Александры Монаховой. На всех дорожных участках при необходимости будет заменено или установлено наружное освещение, появятся новые светофоры и автобусные остановки.

"Всего согласно адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог", – подчеркнул Жидкин.

В начале августа в Коммунарке стартовали работы по реконструкции Фитаревской улицы. В рамках работ будет реконструировано порядка 300 метров дорожного полотна для движения общественного транспорта. Всего проект пройдет в три этапа. Завершить все работы планируется до конца 2021 года.

