"Специальный репортаж": "Переселенцы"

13 тысяч москвичей переехали в этом году в новые дома по программе реновации. Еще столько же горожан пакуют чемоданы и готовятся к новоселью. Некоторые жители хрущевок, попавших под расселение, отказываются от равнозначной квартиры, которая им положена бесплатно, и подают заявку на более просторную.

О том, сколько стоят дополнительные квадратные метры и что построят на месте панелек, рассказала специальный корреспондент Кристина Пастушкова. Подробнее – программе "Специальный репортаж".