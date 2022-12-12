Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Город

"Утро": движение затруднено на ТТК

"Утро": движение затруднено на ТТК

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

"Мой район. Обратная связь": тропу здоровья организовали в строящемся парке "Яуза"

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

"Мой район. Обратная связь": в районе Чертаново Южное создали новую зону отдыха

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы оценили в 3 балла

"Мой район. Навигатор": в Москве украсили главные локации к Новому году

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца от Гагаринского тоннеля до Чурской эстакады водителям придется постоять в заторе из-за ДТП в правом ряду. Больше 15 минут уйдет на преодоление этого отрезка кольца.

На Люблинской улице при движении в сторону центра автомобилисты потратят больше 30 минут на участке от Ставропольской улицы до Волгоградского проспекта. Там сразу несколько аварий подряд существенно осложнили движение машинам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван ЛозовойКристина КурумаДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика