"Утро": движение затруднено на ТТК

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов. На внешней стороне Третьего транспортного кольца от Гагаринского тоннеля до Чурской эстакады водителям придется постоять в заторе из-за ДТП в правом ряду. Больше 15 минут уйдет на преодоление этого отрезка кольца.

На Люблинской улице при движении в сторону центра автомобилисты потратят больше 30 минут на участке от Ставропольской улицы до Волгоградского проспекта. Там сразу несколько аварий подряд существенно осложнили движение машинам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.