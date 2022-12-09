"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Длина заторов – 119 километров.

Непросто проехать в сторону проспекта Мира по Ярославскому шоссе. Движению мешает неисправный грузовой автомобиль на Северянинском путепроводе. Начало затора – от Федоскинской улицы.

Сложно проехать в сторону центра по проспекту Маршала Жукова, а именно от Живописного моста до ТТК. В районе 1-й Магистральной улицы стоит неисправный легковой автомобиль.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.