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"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

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Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. Длина заторов – 119 километров.

Непросто проехать в сторону проспекта Мира по Ярославскому шоссе. Движению мешает неисправный грузовой автомобиль на Северянинском путепроводе. Начало затора – от Федоскинской улицы.

Сложно проехать в сторону центра по проспекту Маршала Жукова, а именно от Живописного моста до ТТК. В районе 1-й Магистральной улицы стоит неисправный легковой автомобиль.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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