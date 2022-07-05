"Утро": москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 5 июля

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре во вторник, 5 июля.

В этот день в столичном регионе ожидается около 30 градусов, вечером до 25–27. Ветер будет южный, 2–7 метров в секунду, при грозе – порывистый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.