"Утро": водителям рассказали о ситуации на дорогах Москвы

ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в четыре балла.

Заторы образовали на Волоколамском шоссе перед Тушинским тоннелем в сторону центра. На путь до Третьего транспортного кольца придется потратить около 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

