"Утро": на Можайском шоссе затруднено движение в сторону центра

ЦОДД оценивает столичный трафик на 4 балла. На Можайском шоссе трудно проехать в сторону центра на участке от МКАД до Кутузовского проспекта, средняя скорость там составляет около 5 километров в час.

Плотный поток и на Волгоградском проспекте в центр от Зеленодольской до Нижегородской улицы, там скорость в среднем составляет 15 километров в час. Время проезда – порядка 40 минут.

Машины медленно движутся и по ТТК, особенно в районе станции метро "Дубровка".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.