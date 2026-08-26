26 августа, 09:45Общество
"Миллион вопросов": травматолог-ортопед рассказал, как сохранить здоровье суставов
Почему грыжа в позвоночнике не всегда означает необходимость операции? Можно ли "вылечить" плоскостопие в 40 лет?
Как современные инъекции помогают отсрочить замену сустава на десятилетия? И как понять, когда хруст в коленях является просто усталостью, а когда начался артроз?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил врач – травматолог-ортопед больницы имени Демихова Андрей Бойко.