Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 18:00

Общество

"Миллион вопросов": юрист рассказала, что делать с плохой звукоизоляцией в новостройке

"Миллион вопросов": юрист рассказала, что делать с плохой звукоизоляцией в новостройке

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Несет ли дизайнер юридическую ответственность за предложенную им незаконную перепланировку? Можно ли через суд обязать застройщика исправить проблемы со звукоизоляцией, если дом уже введен в эксплуатацию?

Что делать, если сосед установил дизайнерские радиаторы вместо обычных, и из-за этого в доме стало холоднее? На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, специалист в области проектирования и эксплуатации Мария Фуфарева.

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