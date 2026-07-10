"Миллион вопросов": юрист рассказала, что делать с плохой звукоизоляцией в новостройке

Несет ли дизайнер юридическую ответственность за предложенную им незаконную перепланировку? Можно ли через суд обязать застройщика исправить проблемы со звукоизоляцией, если дом уже введен в эксплуатацию?

Что делать, если сосед установил дизайнерские радиаторы вместо обычных, и из-за этого в доме стало холоднее? На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, специалист в области проектирования и эксплуатации Мария Фуфарева.