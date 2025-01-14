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14 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Валерию Федякину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

"Московский патруль": Валерию Федякину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

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Валерию Федякину, которая известна по прозвищу "Битмама", обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, девушка занималась переводом денег из одной страны в другую.

Потерпевшие по уголовному делу, возбужденному против Федякиной, подадут гражданские иски на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом они заявили в Пресненском районном суде, где проходило очередное заседание по данному делу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиясудывидеоАлександр Астахов
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