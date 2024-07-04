"Техно": граждане смогут удалить информацию о себе из интернета

Россияне смогут удалять информацию о себе из Сети. Закон "о праве на забвение" в интернете начал действовать в России с 22 июня. Документ об этом подписал Владимир Путин.

С помощью этого закона можно удалить только ссылки на информацию в поисковиках, на самих сайтах ее удалить не получится. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно собрать все ссылки, по которым находятся сведения. Затем написать заявление с указанием причины удаления информации, приложить туда все ссылки и паспортные данные.