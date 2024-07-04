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04 июля, 15:45

Технологии

"Техно": граждане смогут удалить информацию о себе из интернета

"Техно": граждане смогут удалить информацию о себе из интернета

"Техно": с 22 июня в РФ действует закон "о праве на забвение" в интернете

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Россияне смогут удалять информацию о себе из Сети. Закон "о праве на забвение" в интернете начал действовать в России с 22 июня. Документ об этом подписал Владимир Путин.

С помощью этого закона можно удалить только ссылки на информацию в поисковиках, на самих сайтах ее удалить не получится. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно собрать все ссылки, по которым находятся сведения. Затем написать заявление с указанием причины удаления информации, приложить туда все ссылки и паспортные данные.

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