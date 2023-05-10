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Транспорт

"Техно": Hyundai начала тестирование функции разворота автомобильных колес на 90 градусов

"Техно": Hyundai начала тестирование функции разворота автомобильных колес на 90 градусов

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Компания Hyundai заявила, что начала тестирование функции разворота колес на 90 градусов на электромобиле. Испытания проходили и на полигоне, и на дорогах общего пользования.

В Китае вышли в продажу электромобили с надувным матрасом Wuling Bingo. По заявлению производителя, на нем можно комфортно переночевать во время долгого путешествия.

Инженер сделал самое быстрое мусорное ведро в мире. Во время теста мусорный бак набрал скорость до 100 километров в час. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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