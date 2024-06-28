"Известия": российские ученые начали разрабатывать цифровой двойник серийного убийцы

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Сотрудники Московского института электронной техники (МИЭТ) работают над созданием программы с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которая смогла бы прогнозировать место и время очередного серийного убийства. Об этом сообщил директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ Лев Бертовский.

"Сейчас работа только началась. Идет составление технического задания и апробация отдельных элементов. Мы начали писать нейросеть под эту задачу", – приводит его слова газета "Известия".

Бертовский пояснил, что без помощи правоохранительных органов работа невозможна, поскольку обучать программу нужно только по реальным данным о серийных убийцах. Сейчас ученые имеют уже 200–250 дел для изучения и ожидают финансирования.

По словам специалистов, на то, где и когда серийный преступник совершит убийство, влияет множество факторов, включая расписание работы ресторанов, общественного транспорта и других. Большое количество информации позволит ИИ выявить взаимосвязи, незаметные для человека.

По прогнозам ученых, на создание программы может потребоваться от двух до трех лет.

Между тем суд в Иркутске приговорил "ангарского маньяка" Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к 10 годам колонии особого режима за три убийства. Уже находясь в заключении, серийный убийца признался в новых преступлениях.

