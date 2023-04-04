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Технологии

"Техно": робот-компаньон для одиноких людей появился в Японии

"Техно": робот-компаньон для одиноких людей появился в Японии

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Кот в старом носке – так выглядит новинка от компании Panasonic. Ее робот-компаньон под названием Nicobo создан для общения с человеком. Он реагирует на внешние воздействия, может запоминать своих хозяев и общаться с ними через приложение.

Китайская компания Hypershell представила новый экзоскелет. Он весит 2 килограмма и способен компенсировать большие нагрузки на спину, а также развивать скорость до 20 километров в час. Главная особенность скелета Omega – управление искусственным интеллектом, который способен анализировать движения и рассчитывать степень поддержки.

Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
технологиивидеоМаксим Ефимцев
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