26 апреля, 23:55Происшествия
"Рейд 112": ДТП с участием такси произошло в районе 39 километра МКАД
Такси совершило наезд на препятствие в районе 39 километра МКАД. Момент аварии зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Водителя машины и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.
ДТП с участием двух машин произошло на улице Молодогвардейская в районе дома №41. Водитель микроавтобуса свою вину в аварии отрицать не стал.
Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте. Инспекторы ДПС оформили дорожное происшествие.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112