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26 апреля, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП с участием такси произошло в районе 39 километра МКАД

"Рейд 112": ДТП с участием такси произошло в районе 39 километра МКАД

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Такси совершило наезд на препятствие в районе 39 километра МКАД. Момент аварии зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Водителя машины и пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.

ДТП с участием двух машин произошло на улице Молодогвардейская в районе дома №41. Водитель микроавтобуса свою вину в аварии отрицать не стал.

Три автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте. Инспекторы ДПС оформили дорожное происшествие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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