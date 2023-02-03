"Рейд 112": "Скания" и "Форд" столкнулись на Рязанском проспекте

Грузовая "Скания" и легковой автомобиль "Форд" столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома 67/2. Участники аварии обошлись без медицинской помощи.

Труп мужчины обнаружили около дома 3, корпус 6 на Веерной улице. Соседи слышали крики из окна квартиры на 9 этаже дома. Затем мужчина выпал из окна. Врачи констатировали смерть. Личность погибшего была установлена, следствию предстоит выяснить, носит ли его смерть криминальный характер.

Авария из трех автомобилей произошла на 57 километре МКАД. Автомобиль каршеринга "Джили" наехал на металлическую телегу, в результате чего иномарка пробила колесо и поддон картера. Пока сотрудники ДПС оформляли ДТП, "Газель" и почтовый грузовик "Ивеко" также налетели на телегу.

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже в доме 99, корпус 2 на Волгоградском проспекте. На момент прибытия первого пожарного подразделения в комнате горела мебель: шкаф и диван. Как выяснилось позже, на момент возгорания в квартире никого не было. Поэтому входную дверь пожарным пришлось демонтировать.

Возгорание в квартире произошло по адресу Комсомольский проспект, дом 44. Хозяин квартиры слез с козырька дома на тротуар. При падении он сломал ногу и руку. Медики скорой помощи госпитализировали его в ближайшую больницу.

ДТП произошло с участием двух автомобилей на 2-й Дубровской улице в районе дома 5. "Мерседес" и "Ниссан" получили серьезные повреждения.

Мужчина получил ножевое ранение в шею в кафе по адресу улица Павла Корчагина, дом 2. Работники кафе позвонили в полицию и скорую помощь, но мужчина тут же убежал. Сотрудники полиции взяли объяснения у работников заведения и отправились на поиски потерпевшего.

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