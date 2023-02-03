Фото: mosobl.sledcom.ru

Уголовное дело возбудили после поджога ангара с вторсырьем под Красногорском, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Красногорск в отношении 41-летнего жителя Удмуртской Республики, который поджег ангар в пос. Нахабино, возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", – отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан по статье 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что произошел пожар на складе с вторсырьем пластика в подмосковном Красногорске.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла порядка 700 тысяч квадратных метров. К 21:04 площадь пожара выросла до 1,4 тысячи квадратных метров.



Пожар на складе с пластиком в подмосковном Нахабине локализован

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