"Ночная смена": страстный поцелуй Энрике Иглесиаса с фанаткой

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости.

Ведущие обсудили прощание с королевой Великобритании, страстный поцелуй Энрике Иглесиаса с фанаткой. А еще узнали, в каком виде трудовик в одной из канадских школ преподает детям и как он смастерил себе новую внешность. Подробности – в программе телеканала Москва 24.