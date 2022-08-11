"Ночная смена": чем пахнет Джонни Депп и какой фильм нельзя пропустить

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали, чем пахнет актер Джонни Депп, какой фильм ни в коем случае нельзя пропустить и существуют ли другие комикс-вселенные, кроме Marvel и DC.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.