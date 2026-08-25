"Деньги 24": эксперт рассказал, почему онлайн-продавцы открывают свои интернет-магазины

Онлайн-продавцы перестают полагаться на маркетплейсы и все чаще создают собственные интернет-магазины, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Причина заключается в желании продавцов распределить риски и получить собственный канал общения с покупателем.

В период с января по июнь в России ежемесячно появлялось несколько сотен новых онлайн-магазинов. Однако данный процесс начался еще несколько лет назад.

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