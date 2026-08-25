25 августа, 16:30Экономика
"Деньги 24": эксперт рассказал, почему онлайн-продавцы открывают свои интернет-магазины
Онлайн-продавцы перестают полагаться на маркетплейсы и все чаще создают собственные интернет-магазины, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Причина заключается в желании продавцов распределить риски и получить собственный канал общения с покупателем.
В период с января по июнь в России ежемесячно появлялось несколько сотен новых онлайн-магазинов. Однако данный процесс начался еще несколько лет назад.
Подробнее – в программе "Деньги 24".