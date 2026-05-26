"Деньги 24": российский рынок общепита может находиться в стадии стагнации

Российский рынок общепита может находиться в стадии стагнации, предупреждают его участники. Изменилось налоговое законодательство, и многие сферы оказались к этому не готовы. Также сократился потребительский спрос.

В 2025 году количество заведений общепита в России составило 221 000, что на 4,4% больше, чем за предыдущий год. Оборот рынка достиг 6,2 триллиона рублей, рост составил 2,6% за год. При этом динамика цен на меню выросла на 15,3%.

В начале 2026 года средний чек москвичей в общепите увеличился на 7%, до 2 162 рублей, а количество покупок упало на 6%.

