"Правила москвича": Кристина Бабушкина

Известные люди – музыканты, актеры, режиссеры, рестораторы, дизайнеры, художники – рассказывают о своих правилах жизни в Москве, семейных традициях, жизненных принципах, любимых праздниках и местах в столице. Каждый ролик – это отдельная история.

Актриса Кристина Бабушкина рассказала о своих семейных традициях. По ее словам, 1 или 2 января она собирает большую компанию друзей. Вместе с ними она лепит пельмени и весело проводит время.

Как отметила актриса, в прошлый раз они налепили около 700 пельменей.