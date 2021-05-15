"История одного спасения": семь трехнедельных щенков спасли после убийства их матери

Семь трехнедельных щенков после убийства матери остались в тридцатиградусные морозы совсем одни в пустом подвале жилого дома в Калуге.

Долгие десять дней они провели в полном одиночестве и страхе. Никто не хотел взять на себя ответственность за их маленькие жизни. Но однажды произошло чудо. Как случилось, что щенки переехали из Калуги в Москву? Почему волонтерам с клаустрофобией не рекомендуется ловить животных в подвалах? И какую пользу может принести чрезмерный испуг? Подробнее – в выпуске "История одного спасения".