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17 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": создателей телеграм-каналов задержали по делу о вымогательстве

"Московский патруль": создателей телеграм-каналов задержали по делу о вымогательстве

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Полицейские задержали участников группировки, которая занималась вымогательством в мессенджере Telegram.

Анонимные группы, зарегистрированные на иностранных операторов связи, освещали общественно-политическую повестку, после чего блокировали некоторых пользователей за негативные высказывания.

Они вымогали деньги у предпринимателей и региональных руководителей за разблокировку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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