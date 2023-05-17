17 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": создателей телеграм-каналов задержали по делу о вымогательстве
Полицейские задержали участников группировки, которая занималась вымогательством в мессенджере Telegram.
Анонимные группы, зарегистрированные на иностранных операторов связи, освещали общественно-политическую повестку, после чего блокировали некоторых пользователей за негативные высказывания.
Они вымогали деньги у предпринимателей и региональных руководителей за разблокировку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль