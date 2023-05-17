"Московский патруль": создателей телеграм-каналов задержали по делу о вымогательстве

Полицейские задержали участников группировки, которая занималась вымогательством в мессенджере Telegram.

Анонимные группы, зарегистрированные на иностранных операторов связи, освещали общественно-политическую повестку, после чего блокировали некоторых пользователей за негативные высказывания.

Они вымогали деньги у предпринимателей и региональных руководителей за разблокировку.

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