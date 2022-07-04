"Московский патруль": СК устанавливает обстоятельства пожара в наркоклинике

Столичные следователи выясняют обстоятельства пожара в частной наркологической клинике. Огонь вспыхнул в палате, четверо человек пострадали, еще одну пациентку спасти не удалось.

Что стало причиной ЧП? Почему не сработала пожарная сигнализация? И правда ли, что лечащиеся от наркотической зависимости люди курили прямо в кроватях? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.