"Московский патруль": суд вынес приговор по делу о краже денег из кассы МИД РФ

Пресненский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу министерства иностранных дел России к пяти годам колонии за кражу миллиона долларов из кассы ведомства.

Наталья Агальцова работала экспертом валютно-финансового департамента, занималась приемом, учетом, выдачей и хранением наличности. Следователи доказали, что в декабре 2019 года она вынесла сначала почти 20 миллионов рублей, а затем 760 тысяч долларов. Пропавшие деньги были связанны с оказанием консультативных услуг в Иране. Своей вины Агальцова не признала.

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