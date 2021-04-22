"Московский патруль": должностных лиц ЦАТ ФТС России задержали в столице

Должностных лиц Центральной акцизной таможни доставили в Дорогомиловский районный суд для избрания меры пресечения. Заподозрили сотрудников в превышении должностных полномочий. По версии следствия, они занимались махинациями с экспортными декларациями.

В июне 2020 года главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля №3 Акцизного специализированного таможенного поста ЦАТ ФТС России вступил в преступный сговор с пока неустановленными следствием лицами, направленный на причинение материального ущерба компании, специализирующейся на торговле ювелирными изделиями.

Название торговой компании пока не разглашается. Подробнее – в программе "Московский патруль".