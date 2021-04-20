"Московский патруль": полицейские задержали лжесотрудников банка

Столичные полицейские задержали мошенников – сотрудников службы безопасности банка. По версии следствия, подозреваемые причастны к нескольким преступным эпизодам.

Отмечается, что двое приезжих звонили людям и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, убеждали своих собеседников в том, что их банковские счета якобы под угрозой. Далее потерпевшим давались конкретные инструкции, необходимые для перевода денег на якобы безопасные счета.

В настоящее время оперативники проверяют причастность задержанных к другим подобным эпизодам мошенничества. Возбуждено уголовное дело.