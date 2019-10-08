"Московский патруль": дело о смерти актера Дмитрия Марьянова

В Следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра, в котором умер актер Дмитрий Марьянов.

В октябре 2017 года Марьянов проходил лечение в центре "Феникс". Там ему стало плохо. Однако директор заведения Оксана Богданова, несмотря на многочисленные жалобы, решила скорую помощь не вызывать. В результате в неотложку позвонил один из пациентов, но было уже поздно. Спасти Марьянова не удалось. Работает ли сейчас печально известный реабилитационный центр? Об этом – в программе "Московский патруль".