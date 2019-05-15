"Московский патруль": в Королеве выявили арсенал с оружием

В Королеве задержан предполагаемый торговец оружием и наркотиками. Для того, чтобы сфотографировать весь арсенал, обнаруженный в квартире подозреваемого, полицейским потребовался ни один час. Ружья, карабины, пистолеты, гранаты, оптические прицелы, а также сотни боеприпасов различного калибра и порох. Некоторые образцы, признанные экспертами боевыми, злоумышленник изготавливал сам.