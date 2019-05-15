Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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15 мая 2019, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Королеве выявили арсенал с оружием

"Московский патруль": в Королеве выявили арсенал с оружием

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В Королеве задержан предполагаемый торговец оружием и наркотиками. Для того, чтобы сфотографировать весь арсенал, обнаруженный в квартире подозреваемого, полицейским потребовался ни один час. Ружья, карабины, пистолеты, гранаты, оптические прицелы, а также сотни боеприпасов различного калибра и порох. Некоторые образцы, признанные экспертами боевыми, злоумышленник изготавливал сам.
Программа: Московский патруль
видео Денис Новожилов происшествия
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