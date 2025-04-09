"Доктор 24": диетолог рассказала, чем полезен мангольд для здоровья

Что такое мангольд и почему каждому жителю большого города стоит включить его в свой рацион? Почему это растение особенно полезно весной? Как правильно есть мангольд, чтобы поддержать печень? Сколько его нужно употреблять, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта? И какое влияние он оказывает на поджелудочную железу?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог ЦБУ Управления делами Президента РФ Марина Миркискина.