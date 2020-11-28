"Москва Раевского": московские тусовки

Этот выпуск "Москвы Раевского" – о главном уличном противостоянии 80-х годов – между металлистами и люберами.

Какие группы запрещали в СССР за "мракобесие"? Почему любера носили клетчатые штаны? И как началась знаменитая битва на Крымском мосту?