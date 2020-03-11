"Ночная смена": на какие фильмы мы станем чаще ходить?

Правда ли, что из-за обвала рубля мы будем смотреть больше фильмов ужасов и меньше мелодрам? Почему в фильмах ужасов сегодня – одни дети?

Что интересного будет на фестивале ирландского кино и есть ли смысл идти на концерт солиста Iron Maiden (тем более, что петь он, кажется, не собирается)?

Сеть обсуждает поздравление блогера с 8 Марта. Он прошел через имитацию родов, чем оказались впечатлены не все.

А Рональдо дал пять невидимым болельщикам – выглядит забавно и немного грустно. На матч никто не пришел из-за коронавируса.