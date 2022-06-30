"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 30 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 30 июня, в столичном регионе наблюдается переменная облачность. Температура установится на отметке 24 градуса тепла.