"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Филиппова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время, и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В среду, 1 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 19 градусов тепла.