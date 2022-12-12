The City: киноновинки на стримингах на этой неделе

На онлайн-платформах вышло несколько новинок. Например, можно посмотреть медицинскую драму "13-я клиническая". В ней снялись Паулина Андреева и Виктория Исакова, а роль талантливого хирурга досталась Даниле Козловскому.

Кроме того, выходит второй сезон сериала "Вампиры средней полосы", где героев ждут новые трудности и неудачи. Во-первых, придется выстраивать отношения с новым хранителем. Во-вторых, разбираться с очередной серией жутких убийств в лесу, где единственный выживший свидетель – маленькая девочка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.