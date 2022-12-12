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Новости

12 декабря, 13:50

Культура

The City: киноновинки на стримингах на этой неделе

The City: киноновинки на стримингах на этой неделе

Как стать лучшим гидом России, рассказали на форуме "Наследие"

Писатель Евгений Водолазкин рассказал о новом романе на non/fictio№24

"Тайны нашей эстрады": "Погода в доме". Личный барометр Ларисы Долиной

"Вот это любовь": Петр и Марина Глебовы

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Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

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На онлайн-платформах вышло несколько новинок. Например, можно посмотреть медицинскую драму "13-я клиническая". В ней снялись Паулина Андреева и Виктория Исакова, а роль талантливого хирурга досталась Даниле Козловскому.

Кроме того, выходит второй сезон сериала "Вампиры средней полосы", где героев ждут новые трудности и неудачи. Во-первых, придется выстраивать отношения с новым хранителем. Во-вторых, разбираться с очередной серией жутких убийств в лесу, где единственный выживший свидетель – маленькая девочка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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культуракиновидеоПолина Федосова
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