"The City": "Ночь музеев"

В субботу в Москве стартует "Ночь музеев": бесплатный вход на лучшие выставки и перформансы, турнир по пинг-понгу и экскурсии с элементами театра.

По традиции участвуют почти все главные московские музеи. Но есть и исключения. Например, в этом году акцию не поддержал музей "Гараж". Также "Главные блокбастеры" – "Билл Виола" или "Роберт Фальк" будут платными.

Как провести арт-уик-энд так, чтобы все увидеть и везде успеть? Подробнее о карте выставок и событиях, которые нельзя пропустить, – в сюжете проекта The City.