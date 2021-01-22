"The City": младшие Брейгели

Главная выставка этой зимы находится не в черте города, а в Подмосковье, в Новом Иерусалиме. Там вплоть до начала апреля показывают Младших Брейгелей.

Пять лет назад москвичи стояли в жутких очередях, а сейчас есть возможность увидеть легендарные полотна в спокойной обстановке. Здесь уже побывали 20 тысяч человек.

На выставке два зала. В первом сюжетные картины, которые можно рассматривать часами. Во втором – пейзажи. Идея в том, чтобы проследить, как Брейгели повлияли на эти жанры во фламандском искусстве XVII века.

Подробнее – в сюжете проекта The City.