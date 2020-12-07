The City: "Серебряные коньки", The Tool, концерт группы "Звери"

В четверг, 10 декабря, в российский прокат выходят "Серебряные коньки" – доброе новогоднее фэнтези для семейного просмотра. Сценарий написал Роман Кантор, автор сериала "Эпидемия", которым недавно восхищался Стивен Кинг.

Еврейский музей решил вспомнить тетрис и создал игру The Tool к выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи". Играть можно бесплатно на компьютере или на телефоне.

В субботу, 12 декабря, группа "Звери" даст концерт в клубе "1930 Moscow". Музыканты сыграют песни из последнего альбома "Одинокому везде пустыня", релиз которого состоялся полгода назад. Подробнее – в сюжете проекта The City.