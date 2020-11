The City: "Цой", "Индустрия" и "Дорогие товарищи!"

На большие экраны вышел один из самых обсуждаемых и скандальных фильмов этого года – "Цой" Алексея Учителя.

На онлайн-платформе представили сериал "Индустрия" о жестоком мире финансов. В центре сюжета выпускники колледжей, которые проходят стажировку в крупнейшем инвестиционном банке Лондона и пытаются устроиться туда на работу. Ради достижения заветной цели всем героям придется переступить через что-то важное.

Также в прокат вышел фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского. Драма повествует о расстреле протестующих в Новочеркасске летом 1962 года.

AC/DC выпустили новый альбом Power up. Первый сингл Shot in the dark вышел за пару недель до релиза и уже собрал 8 миллионов просмотров на YouTube. Подробнее – в сюжете проекта The City.