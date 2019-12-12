"The City": экшн-триллер "Курьер" и Центр инновационных перформансов Марс

В прокат выходит британский экшн-триллер "Курьер". В главных ролях топ-модель и экс-девушка Бонда Ольга Куриленко и бесподобный Гари Олдман.

Сюжет не оригинален. Главная героиня – курьер, рассекает по Лондону на мотоцикле и доставляет посылки. Однажды по дороге она понимает, что везет бомбу. Далее по списку: стрельба и криминальные разборки.

Игру центрального злодея – Олдмана – раскритиковали в пух и прах и назвали самым громким провалом в его карьере. Дескать, персонаж получился совсем карикатурным и плоским, не то, что в "Леоне" Люка Бессона. Но в любом случае любителей экшна, драк и девушек на мотоциклах фильм однозначно порадует.

Обладателям более тонкого вкуса предлагаем переместиться в будущее в Центре инновационных перформансов Марс. Название у площадки космическое, программа – тоже ничего. По вечерам там проходят концерты, в которых светом управляет музыка. Подробнее – в сюжете проекта The City.