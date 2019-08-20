"Вечер": камеры видеофиксации – контроль хамства или средство наживы?

Число нарушений, которые способны выявить с помощью камер, становится все больше. В Подмосковье недавно заработала система видеофиксации, которая способна распознавать хамскую езду байкеров. А в Москве с сентября начнут штрафовать водителей без полиса ОСАГО – также при помощи камер.

Больше половины камер принадлежат коммерческим фирмам. Они имеют процент с собираемых штрафов. Только одна из 11 компаний в стране получает от государства деньги за обслуживание камер по фиксированной ставке. Остальные кормятся с числа нарушений. При этом в Москве все камеры состоят на госконтракте.

Сегодня в правительстве заявили, что довольны работой частных камер, так как они помогают снижать аварийность. Главным плюсом обозначается неотвратимость наказания.

На сайте ГИБДД был проведен опрос, из которого треть респондентов поддерживают инициативу лишения прав за регулярное превышение скорости.

Так камеры – это благо или зло? Обсуждение сути проблемы в программе "Вечер" с нашим гостем – автоэкспертом Екатериной Карениной.