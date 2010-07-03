Многие кандидаты использовали выборы в МГД для усложнения социально-политических процессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть незарегистрированных кандидатов, претендующих на участие в выборах в Мосгордуму, выдвигалась ради усложнения социально-политической обстановки. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"В этом году некоторые использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Булаева, некоторые кандидаты неответственно подходили к заполнению документов, хотя знали, что по закону за это их могут не зарегистрировать. Он считает, что это делалось намеренно.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

Возможность участвовать в электронном голосовании будет у москвичей с пропиской в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.