Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 1,18% к уровню закрытия предыдущих торгов – до 64,89 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Падение американской валюты ниже 65 рублей произошло впервые с 7 августа.

По мнению экспертов, доллар теряет свои позиции на фоне сигналов о том, что китайские власти могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с США.