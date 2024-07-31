Гендиректор Московского зоопарка рассказала о жизни подаренного Путину олененка

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Северный олененок, которого подарили Владимиру Путину, быстро растет в Зоосаде Деда Мороза и уже пробует взрослую пищу, рассказала в своем телеграм-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также отметила, что малыш ест с рук сотрудников Зоосада.

Кроме того, у олененка уже начали расти рожки. По словам Акуловой, рога северных оленей в период своего роста остаются мягкими. Они покрыты нервными окончаниями и шерстью, но по прошествии некоторого времени затвердевают.

При этом северные олени являются единственными представителями оленевых, у которых рогами обладают как самцы, так и самки, подчеркнула глава столичного зоопарка.

Российский лидер получил самку северного оленя в подарок от супругов оленеводов Енкси и Зои Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа. Животное планировали отправить в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Позже выяснилось, что важенка беременна. Тогда было решено не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.

