Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Найденные неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ два яйца журавля-красавки будут переданы Московскому зоопарку для их дальнейшего инкубирования. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В учреждении напомнили, что журавль-красавка относится к редким видам и занесен в Красную книгу России. Именно поэтому гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила помощь. После этого к ситуации подключился Росприроднадзор, который в кратчайшие сроки разрешил изъять яйца и инкубировать их в столичный зоосад.

В связи с этим вечером 30 мая орнитолог и руководитель подмосковного подразделения зоопарка – Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков направился в Улан-Удэ. Вместе с орнитологом аэропорта Евгении Бадмаевой и представителем Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора яйца были изъяты для дальнейшей транспортировки.

Эксперты определили, что яйца уже находятся на завершающей стадии инкубации, после чего должны вылупиться птенцы. По словам местных орнитологов, детеныши журавля-красавки появляются на свет каждый год в первой декаде июня.

Теперь яйца будут доставлены в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка для их дальнейшего инкубирования.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как спасенный самец пумы Геркулес играет на новой территории. Сотрудники зоопарка подготовили для него специальные игрушки. Кроме того, у него есть большое бревно и деревянный мяч для развития физических сил. В учреждении уточнили, что с момента прибытия в зоосад у животного не наблюдалось приступов эпилепсии.

