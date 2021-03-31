Овчарка Байдена снова покусала человека в Белом доме

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Собака президента США Джо Байдена снова стала участницей скандала. Овчарка покусала человека, которому после инцидента потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает "Мир 24".

Уточняется, что животное по кличке Мейджор укусило сотрудника службы национальных парков США, работавшего на южной лужайке Белого дома. Мужчине пришлось прервать свою работу и обратиться за медицинской помощью.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден заявила, что собака привыкает к новой обстановке. Кроме того, в службе национальных парков США отказались прокомментировать данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что немецких овчарок президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден выслали из Белого дома. Причиной такого решения стало то, что одна из собак укусила сотрудника службы безопасности. Обеих собак отправили в дом Байденов в штате Делавэр.