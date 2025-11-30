Во Всемирный день домашних животных москвичам напомнили о сервисе "Моспитомец"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители mos.ru во Всемирный день домашних животных напомнили горожанам о сервисе "Моспитомец", который помогает в выборе четвероногого друга из столичных приютов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Тысячи животных обитают в московских приютах. Отмечается, что они все социализированы, имеют прививки и готовы переехать к новым хозяевам. Сервис "Моспитомец" дает москвичам возможность познакомиться с ними поближе. В нем присутствует множество анкет питомцев, выбрать подходящего можно используя фильтры: по полу, возрасту, росту, длине и окрасу шерсти. Также там есть информация помощи животным из приютов, рекомендации по адаптации и уходу.

Как правило, к появлению питомца в семье будущие хозяева готовятся по-разному: кто-то долго выбирает питомник, кто-то подбирает животных на улице, а кто-то обращается в приюты. Для тех, кто еще не определился с выбором или пока не имеет возможности завести питомца, есть несколько проектов, в том числе благотворительных. Например, через mos.ru можно сделать пожертвование в некоммерческие организации, занимающиеся спасением животных. Всего в категории программ помощи "Животным" есть 13 организаций. Средства поступают на вакцины, лекарства, еду, операции, вольеры.

Кроме того, можно присоединиться к волонтерским движениям и лично помогать пушистым друзьям – выгуливать животных из приютов, привозить корм и лекарства, публиковать анкеты питомцев. Подробнее узнать об этом и получить консультацию можно на сайте Мосволонтера.

Сервис "Моспитомец" появился на mos.ru в конце октября. Там представлено свыше тысячи анкет животных из 13 приютов. У пользователей есть возможность применить фильтры по типу питомца.

Здесь же можно пройти тест, чтобы узнать свои предпочтения. На странице каждого животного приведены его фотографии, описание внешности и характера, контакты приюта.

