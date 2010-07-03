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Общество

09:00

В Москву на зимовку прилетели мохноногий канюк и длиннохвостая неясыть

животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные орнитологи заметили мохноногого канюка и длиннохвостую неясыть, которые уже прилетели в Москву на зимовку. Об этом сообщил руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин.

"Летом они в Сибири и за Полярным кругом живут, а на зиму прилетают к нам. К нам в центр уже попали два зимняка и две уральские неясыти. Из канюков один уже точно не будет больше летать и останется у нас, у второго лучше состояние, но тоже посмотрим за его реабилитацией ", – цитирует Агентство "Москва" Мишина.

Специалист добавил, что из перелетных птиц в столичном регионе пока еще остаются вальдшнепы. Орнитолог призвал москвичей заботиться и о тех птицах, которые всегда остаются в регионе на зимний период: синицах, снегирях, дятлах, поползнях.

Ранее орнитологи организовали акцию "Закинь орлу на мобилку". Специалисты из Новосибирска отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, который постоянно отсылает текстовые сообщения. Однако орнитологи столкнулись с проблемой: летом птицы не выходили на связь. Оказавшись за рубежом в зоне роуминга, начали рассылать все накопившиеся сообщения. Когда деньги закончились, специалисты организовали акцию по сбору средств на "птичьи" проекты.

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